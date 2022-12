Drei junge Männer malträtierten im Juni eine obdachlose Frau in Kapfenberg. In Handschellen und in Begleitung von Justizsonderkräften wurden die Jugendlichen, sie sind 16, 18 und 19 Jahre alt, aus der U-Haft in den Gerichtssaal am Straflandesgericht Leoben gebracht. Anklägerin Anita Lanz warf ihnen absichtliche schwere Körperverletzung vor. Weil der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl bei den Jugendlichen eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung ortet, beantrage die Staatsanwältin eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Kalt und emotionslos schilderten die Jugendlichen ihr perfides Vorgehen. „Das war nicht richtig der erste Vorfall“, gab der 16-jährige Erstangeklagte bei seiner Befragung durch die vorsitzende Richterin des Schöffensenats, Sabine Anzenberger, zu.