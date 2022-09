Das Verbrechen des Mordes legt die Staatsanwaltschaft Leoben jener 53-jährigen Slowakin zur Last, die seit Donnerstagmorgen am Landesgericht Leoben vor dem Schwurgericht sitzt. Die Angeklagte soll am 11. Jänner einen 63-Jährigen durch einen Messerstich gegen die Oberseite der linken Schulter vorsätzlich getötet haben. Der Stich drang in die Brusthöhle und führte zu einem Durchstich der Lunge des Mannes.