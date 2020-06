Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 im Bezirk Leoben Die Stadt Eisenerz wechselte von Rot auf Türkis

Die Gemeinderatswahl ist geschlagen - und es sind einige Überraschungen dabei. Thomas Rauninger drehte mit der ÖVP die Machtverhältnisse in Eisenerz um. In Vordernberg, Kammern und Wald am Schoberpass legte die SPÖ ordentlich zu, in Kalwang die ÖVP.