In drei Wochen werden in den 16 Gemeinden des Bezirks Leoben wieder die Gemeinderäte neu gewählt. © Johanna Birnbaum

In zwei der 16 Gemeinden, die der Bezirk Leoben zählt, geben Frauen kommunalpolitisch den Ton an: Christine Holzweber in Eisenerz und Anita Weinkogl in St. Peter-Freienstein. Beide gehören der SPÖ an. Interessant ist außerdem, dass die KPÖ zwei Vizebürgermeisterinnen stellt: Anna Skender in Eisenerz und Gabriele Leitenbauer in Trofaiach. Die ÖVP kann auf eine Vizebürgermeisterin verweisen, und zwar in Mautern, wo Petra Steinegger in dieser Funktion tätig ist.