Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erich Ofner (Bürgermeister, ÖVP), Josef Stroissnigg (SPÖ) und Jürgen Promebner (FPÖ) © KK

So weitermachen wie bisher und unter den Leuten sein, will ÖVP Bürgermeister Erich Ofner in Kraubath, wo er seit siebeneinhalb Jahren im Amt ist. Seit 1995 hat die ÖVP in Kraubath die absolute Mehrheit und sitzt aktuell mit 13 Mandaten im Gemeinderat, die SPÖ mit zwei.