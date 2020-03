Zum Wahlkampfauftakt der Neos kam am Freitagnachmittag Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger zur Unterstützung nach Leoben.

Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteichefin der Neos, beim Wahlkampfauftakt in Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Nasskalt ist es beim Wahlkampfauftakt der Neos für die Gemeinderatswahlen am Hauptplatz von Leoben am Freitagnachmittag. Gut, dass das Feschak Orkeztra ordentlich einheizt. Zwischen pinkfarbenen Luftballons wird eifrig getratscht. Neos-Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger aber taucht vorerst nicht auf. Wer aus dem Einkaufszentrums LCS kommt und zu ihrem eigenen Pressetermin in der Nähe eilt, ist VP-Europaministerin Karoline Edtstadler, ein strahlendes Lächeln im Gesicht.