Peter Stangl (FPÖ), Hansjörg Götzfried (SPÖ) und Andreas Kühberger (ÖVP) sind die Spitzenkandidaten in Mautern im liesingtal © Repro: KK

In Mautern will Bürgermeister Andreas Kühberger die ÖVP-Mehrheit weiter ausbauen. Ziel sei, das „miteinander Leben“ und die gute Zusammenarbeit mit allen weiter zu forcieren. Wichtig sei auch, die regionalen Gewerbetreibenden in einem Folder zusammenzufassen, damit die Leute wissen, wo es etwas gebe und wer etwas mache. Ein Großprojekt ist auch der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Liesingtalerhofs, Gästebewerbung an der A9 sowie die Neugestaltung der Autobahnabfahrten.