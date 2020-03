Facebook

Am 22. März wähtl auch Wald am Schoberpass wieder seinen neuen Gemeinderat © Johanna Birnbaum

Bei der letzten Gemeinderatswahl war in Wald am Schoberpass noch Hans Schrabacher für die SPÖ am Start. Trotz Verlusten konnte er 55 Prozent der Stimmen holen. Nun gibt er aber nach 23 Jahren als Bürgermeister das Ruder aus der Hand.