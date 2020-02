In 13 von 16 Gemeinden geht die FPÖ in Leoben an den Start, in zwei möchten sie den Bürgermeister stellen.

Marco Triller, Mario Kunasek und Stefan Hermann von der FPÖ © Isabella Jeitler

Mit einem bunten Mix an Kandidaten wollen sich die Freiheitlichen im Bezirk Leoben stark machen und „teilweise schon die absolute Mehrheit brechen“, wie etwa in Niklasdorf, so Marco Triller, Bezirksparteiobmann der Leobener FPÖ. Er selbst möchte Bürgermeister in Niklasdorf werden, in Kalwang strebt Klemens Draxl diese Funktion an.