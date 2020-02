Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei KP-Routiniers: Werner Murgg und Gabriele Leitenbauer © Andrea Walenta

Die KPÖ tritt bei der Gemeinderatswahl am 22. März in sechs Kommunen des Bezirks Leoben an: in Leoben, Trofaiach, Eisenerz, St. Michael, St. Stefan und Niklasdorf. In Leoben geht Politroutinier Werner Murgg als Spitzenkandidat ins Rennen, in Trofaiach Vizebürgermeisterin Gabriele Leitenbauer, in Eisenerz Anna Skender, in St. Michael Hüseyin Kay, in St. Stefan Uwe Süss und in Niklasdorf Ismael Koc.