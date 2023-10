Ganze Geschwader an Drohnen, die mit dem Einbruch der Dunkelheit über den Gärten über dem großen Siedlungsgebiet in Trofaiach-Nord am Himmel auftauchen - mit Scheinwerfern ausgestattet. Seit einigen Tagen berichten Bewohner über massiv erhöhten Flugverkehr über ihren Grundstücken und ihren Köpfen. Zugegeben, das hat einen Hauch von Akte X.