Am zweiten Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober, also eine Woche nach dem Gösser Kirtag, sind jene grünen Markthütten, die das Citymanagement Leoben für diverse Veranstaltungen angekauft hat, wieder am Südende des Hauptplatzes abgestellt. Nach dem Weinfest im "Wohnzimmer der Stadt Leoben" waren sie bereits wochenlang ungenutzt im selben Bereich "geparkt" gewesen, was den Unmut etlicher Passanten erregte.