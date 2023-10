Der Weg in die unternehmerische Selbstständigkeit war keine Liebe auf den ersten Blick, räumt Markus Gutmann (33) aus Leoben ein. Im Jahr 2012 hat er ein bestehendes Unternehmen in Trofaiach übernommen, das Zerspanungswerkzeug für die Metallindustrie herstellt. Nach der Matura in der Fachrichtung Maschinenbau an der HTL Kapfenberg arbeitete Gutmann kurz als technischer Zeichner für eine Firma. Schnell sei ihm klar gewesen, dass er sich beruflich verändern wolle.