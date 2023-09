Der 29. September 2023 ist ein großer Tag für Andreas und Martin Gremsl, Wolfgang Mitterbäck und Johann Steinecker. In kleinerem und sehr großem Rahmen wird der erste Erzberg Whisky am und im Erzberg in Eisenerz präsentiert, der in einem Stollen des steirischen Brotlaibs seine letzte Reifung erfahren hat. Steinecker ist als Masterblender, salopp formuliert, der Whiskymacher. Die Brüder Gremsl und Mitterbäck die Unternehmer, die sich der Whiskyproduktion angenommen haben.