"Mozart, Verdi und Puccini", schießt es aus David Schlager heraus, wenn er nach seinen Lieblingskomponisten gefragt wird. "Das sind wirklich meine Helden", fügt er hinzu. Und mit Werken seiner Helden konnte der 29-jährige Dirigent, Organist, Sänger und Korrepetitor - mit akademischen Abschlüssen in all diesen Bereichen- auch bei einem Operndirigier-Wettbewerb an der Oper von Stara Zagora in Bulgarien punkten.