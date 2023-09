"Ich wollte Abteilungsleiter werden und meinen Arbeitsplatz näher bei meinem Wohnort haben", sagt Ernst Führer klipp und klar. Und seit 1. Juni dieses Jahres hat der in Seckau aufgewachsene und in Gratwein lebende HTL-Absolvent und Wirtschaftspädagoge dieses Ziel erreicht. Er leitet die Bildungsregion Obersteiermark Ost mit 99 Schulen in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag.