Jetzt wird mit Verbot von Stand-up-Paddeling durchgegriffen

Wegen der steigenden Zahl an Stand-up-Paddlern am Leopoldsteinersee in Eisenerz hat man sich entschlossen, diese Sportart zu untersagen. Nachdem das Ansprechen der Sportler nicht gefruchtet hatte, setzt man jetzt auf Verbotsschilder.