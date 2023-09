Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche stellten am Dienstag die ÖBB, die Stadt Leoben, die Stadtwerke Leoben und die Leobener Polizei mit dem Projekt "Gemeinsam.Sicher" am Hauptplatz der Montanstadt Informationen zur Verfügung. Im Zentrum standen eine klimafreundliche Mobilität und das Thema nachhaltige Zukunft in der Steiermark.