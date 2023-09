Unter hervorragenden Bedingungen fand am Samstag auf dem Hauptplatz und in der Innenstadt von Leoben das bereits 14. LE-Laufevent statt. Erstmals haben sich über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den neun verschiedenen Bewerben angemeldet – ein Rekord.

Nach dem Windelsprint, den 400-, 800- und 1600-Meter-Kinderläufen mit mehr als 450 ange­meldeten Kindern fand der Nordic-Walking-Bewerb statt. Wie in den vergangenen Jahren fand dieser Bewerb auch heuer wieder inklusiv statt. Mehr als 200 Walkerinnen und Walker nahmen die "Drei Kilometer rund um Leoben" in Angriff.

Laufrunden für den guten Zweck

Für den Höhepunkt der Veranstaltung – die "66 Minuten von Leoben" – fiel um 14 Uhr der Startschuss: Mehr als 450 Einzelstarter und über 130 Dreierstaffeln wollten in 66 Minuten so viele Kilometer wie nur möglich erlaufen. Auch heuer waren Gäste aus 30 Nationen aus allen Kontinenten am Start.

Jeweils zehn Runden des zwei Kilometer langen Rundkurses schafften bei den Herren Philipp Gintenstorfer vor Manuel Plank und Thomas Hiebler. Bei den Frauen schaffte Edwina Kiefer neun Runden, gefolgt von Sabrina Reichenfelser und Pamela Lautischer mit jeweils acht Runden. Jeweils neun Runden bewältigen die Staffeln Seizer Herbstlauf-Team (Herren), Not-an-Avenage-Team-1 (Frauen) und ULC Sparkasse Langenlois (Mixed).

Viele Zuseher und Rahmenprogramm

In der Innenstadt war alles bestens vorbereitet und den Zuschauerinnen bot sich ein imposantes Bild. Zwölf Bands, DJs und zwei Moderatoren sorgten für Stimmung und waren dabei auch Tempomacher für die Teilnehmenden.

Alle Ergebnisse gibt es hier.