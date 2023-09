Am Samstag findet am Zentrum am Berg (ZAB) der Montanuniversität Leoben am Erzberg eine Einsatzübung im Zuge eines Katastrophenschutz-Projektes statt. "Nike Med" nennt sich das Projekt, aus dem Daten generiert werden sollen, die optimierte Prozesse für die medizinische und psychosoziale Versorgung bei Katastrophen unter Tage zulassen.