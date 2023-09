80 Pokale für Spitzenläufer stammen aus der Werkstatt der Lebenshilfe Leoben

Die Lebenshilfe Leoben ist beim LE Laufevent nicht nur mit 36 Sportlerinnen und Sportlern am Start, sie liefert noch dazu alle 80 Pokale, die am Samstag an die schnellsten Läuferinnen und Läufer überreicht werden.