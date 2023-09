Läuft alles nach Zeitplan des Gerichts, sollte am Donnerstagnachmittag ein Schlusspunkt hinter den Prozess gegen drei Jugendliche (zwei 17 Jahre und einer 19 Jahre alt) am Landesgericht Leoben wegen versuchten Mordes gesetzt. Sie haben eine Obdachlose in Kapfenberg massiv gequält und misshandelt und das Ganze mitgefilmt.