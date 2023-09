Gudrun, vormals Fuchsbichler, und Franz Brenessel haben sich für ihr Eheversprechen Zeit gelassen. In "wilder" Ehe lebte das Paar aus Trofaiach über 20 Jahre lang.

Doch am 9. September war es endlich so weit und die Hochzeitsglocken haben geläutet. Das Eheversprechen hat sich das Paar im Standesamt Trofaiach und kirchlich in der evangelischen Schlosskirche Trofaiach gegeben.

Zu ihrer Familie zählen auch die Söhne Stefan (15) und Klemens (11), die sich mit ihren Eltern gefreut haben. Die beiden Buben helfen jetzt schon tatkräftig in der elterlichen Landwirtschaft mit.

Hier geht's zu den Brautpaaren aus dem Bezirk Leoben!