Mehrere Muldenkipper und ein Radlader in Aktion. Und das direkt vor dem Gartenzaun: Kein Wunder, dass die Bewohner der Kohlbachersiedlung in Leoben-Lerchenfeld in den vergangenen Tagen die Nase voll hatten. Von geruhsamem Ausspannen im Garten vor dem Eigenheim war da letztlich keine Rede mehr. "Seit mehreren Tagen wird hier in großen Mengen Aushubmaterial aus Trofaiach angeliefert", meint ein Anrainer, der sich an Gemeinderat Walter Reiter (Bürgerliste) wandte.