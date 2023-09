Noch ist es ruhig am Dienstagvormittag vor dem Stadttheater Leoben, aber eine leichte Erwartung liegt bereits in der Luft. Es ist der zweite Drehtag in der Innenstadt zum Steirerkrimi mit dem Titel "Steirerlist" unter der Regie von Wolfgang Murnberger. Es handelt sich um eine Verfilmung in Anlehnung an das neue Buch "Steirerwald" der bekannten Krimiautorin Claudia Rossbacher.