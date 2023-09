Hallen am Prettachfeld in Bau, viele Flächen bereits vermietet

Bau der "modularen Hallen" in Leoben-West liegt zeitlich im Plan. Interesse potenzieller Mieter ist groß. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.