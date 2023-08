Besonders der Untertagebau ist für Bergleute nach wie vor mit großen Arbeitsrisiken verbunden - deswegen ist eine Automatisierung in diesem Bereich wichtig, meint Michael Berner vom Lehrstuhl für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft der Montanuniversität Leoben. In logischer Konsequenz beschäftigt sich ein Team von Wissenschaftlern in Leoben mit der Entwicklung eines speziellen Bergbau-Roboters.