Zwei Jahre ist es her, da gründete Fabian Baichl aus St. Michael sein eigenes Unternehmen: "Wunderholz" mit Firmensitz im Gewerbepark Nord in Trofaiach. Der "berufene Tischler", wie er sich selbst bezeichnet, beschloss, nur mehr das tun zu wollen, was ihm Spaß macht und ist daher kurzerhand ins Holzgewerbe eingetaucht.