Es sind Leidenschaft und außerordentliches Engagement. Es ist aber auch eine Bürde, die Erzbergbahn als Museumseisenbahn zu betreiben. Seit 1990 werden von Vordernberg aus mit sogenannten Schienenbussen Gäste über den Präbichl in Richtung Eisenerz befördert. Nicht als Linienverkehr, sondern als touristische Attraktion an Wochenenden und bei speziellen Themenfahrten. Und als eine solche ist die Erzbergbahn auch ein wichtiger touristischer Faktor in der Region geworden, der auch wirtschaftlich einiges zu bieten hat.