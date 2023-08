Sperrmüll, Elektrogeräte, Großverpackungen - allesamt Müll, der in den Haushaltstonnen nichts verloren hat. Die Entsorgung solchen Abfalls findet in den Altstoffsammelzentren (ASZ) der Gemeinden statt - wie in Leoben am Prettachfeld. Doch dort kam es in jüngster Zeit immer wieder zu Problemen mit "Abfallanlieferungen von Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Wohnsitz nicht in Leoben haben".