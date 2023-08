Prozess in Leoben: Ex-Frau im Keller erstochen

Ein 33-Jähriger muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner 34-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Mann soll sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen haben. Urteil soll noch am Montag fallen.