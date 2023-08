Als die Bewohner des Einfamilienhauses in Niklasdorf im Urlaub waren, schlugen die bislang unbekannten Täter zu. Am Freitagabend zwischen 19 Uhr und Samstagfrüh gegen 8 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters in ein Wohnhaus in Niklasdorf.

Bargeld, Schmuck und Uhren entwendet

Als die Täter in das Wohnhaus eingestiegen waren, machten diese sich daran, sämtliche Kästen, Schränke und Schubladen zu durchwühlen, um darin nach Wertgegenständen zu suchen. Die Täter konnten sowohl Bargeld als auch andere Wertgegenstände wie Schmuck oder Uhren aus dem Haus stehlen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Diebstählen laufen.