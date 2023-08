Wald am Schoberpass rüstet sich für den Drei-Gipfel-Lauf

Beim Drei-Gipfel-Lauf in Wald am Schoberpass wird am Sonntag, dem 13. August, erstmals auch die Steirische Berglauf-Meisterschaft ausgetragen. Doch auch Nordic Walkerinnen und -Walker kommen auf ihre sportlichen Kosten.