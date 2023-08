Was der Schauspieler Kurt Sowinetz 1971 auf Langspielplatte rezitierte und 30 Jahre später Ostbahnkurti Willi Resetarits auf CD, ist am Samstag, dem 19. August, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in Leoben-Donawitz live zu hören. Mit "Da Jesus und seine Hawara" taucht Schauspieler Johannes Silberschneider in die Tiefen des Wienerischen ein, musikalisch unterstützt von Walther Soyka (Harmonika) und Karl Stirner (Zither). Veranstaltet wird die Lesung übrigens von eisenerZ*ART.