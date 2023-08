Ein Pub in London war der Beginn einer großen Liebe zwischen der Engländerin Nicole Langlois und dem Eisenerzer Alexander Haissl, der schon seit elf Jahren in England lebt.

Der erfolgreiche Aktienanalyst, der 2010 zum besten europäischen Analylsten auf dem Stahl- und Rohstoffsektor gewählt wurde, hat eine steile Karriere hinter sich. Neben seiner Tätigkeit als Polizist in Wien studierte er Betriebswirtschaft. Danach folgten eine erfolgreiche Karriere in Frankfurt als Aktienanalyst für Stahl und Rohstoffe bei der französischen Bank Credit Agricole Cheuvreux.

Lebensmittelpunkt England

Knapp zwei Jahre später wechselte er in die Finanzmetropole London, wo er bei Morgan Stanley, bei Credit Suisse und Berenberg tätig war, ehe er 2019 sein eigenes Unternehmen gründete: Keewau Limited. Dort bietet er Training und Entwicklung für Mitarbeiter im Finanz- und Aktienbereich an. Seit 2023 ist er bei Redburn tätig, einem der größten Unternehmen im Bereich von Aktienanalysen.

Das frisch gebackene Ehenpaar Nicole und Alexander © Privat

Auch seine Frau Nicole ist beruflich als Leiterin für europäisches Personalwesen erfolgreich. Das frisch gebackene Ehepaar hat sich für sein Ja-Wort einen besonderen Platz ausgesucht: die Tower Bridge. Mitgefeiert haben Familienmitglieder aus Österreich, England, Schottland, New Zealand, Dubai, USA, Deutschland, Italien und Frankreich.

Die Hochzeit fand in der Tower Bridge statt © Privat

Erholung und Entspannung

Erholung finden die beiden Brautleute beim Laufen, Radfahren und Schwimmen, wie auch beim Genuss der internationalen Küche in London. Entspannen können sie sich an den Wochenenden auch in ihrem Haus in Rowhedge und auf Mersea Island am Meer. Gefeiert wurde übrigens in einem Pub in London.