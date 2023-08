Wenn der Austro-Ire Desmond Doyle mit Wohnsitz in Vordernberg sich in einem Lokal wohlfühlt, richtig wohlfühlt wohlgemerkt, dann hat es schon etwas mit Irland zu tun, seinem Heimatland. Ein Stückchen Heimat findet er seit Freitag, den 28. Juli, am Hauptplatz 1, wo Landsmann Chris "O'Shea's Whiskey Lounge" eröffnet hat.