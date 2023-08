Im Juni gab es ein Ansuchen der Spar Österreichische Warenhandels-AG an die Stadtgemeinde Eisenerz, "die erforderlichen Schritte zur geplanten Weiterentwicklung des Spar-Supermarktes" in der Stadt einzuleiten. Mit der Weiterentwicklung solle ein für die Zukunft attraktives Warenangebot an Lebensmitteln, aber vor allem auch ein ansprechendes Sortiment an Nicht-Lebensmitteln angeboten werden", heißt es in einem Antrag, der im Gemeinderat von Eisenerz behandelt wurde.