Seit März 2023 arbeiten Schülerinnen und Schüler der HTL Kramsach in Tirol an einem Reaktor, der das Treibhausgas CO₂ in grünes Methanol umwandeln soll. Damit sind sie Teil eines größeren Forschungsprojekts unter der Leitung von Christoph Rameshan vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie der Montanuniversität Leoben in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Tirol und Tiroler Schulen.

Ziel dieses Projekts ist es, durch Umwandlung von schädlichem CO₂, chemische Grundstoffe, wie Methanol oder sogenannte E-Fuels nachhaltig herzustellen. Bis zum Herbst wird der Reaktor fertiggestellt. E-Fuels sind Treibstoffe, die aus CO₂, grünem Wasserstoff und mithilfe von erneuerbaren Energien entstehen.

Erreichung der Klimaziele

Gemeinsam mit HTL-Schülern ab der 10. Schulstufe sowie involvierten Citizen Scientists wird an der Etablierung eines geschlossenen CO₂-Kreislaufs gearbeitet. Rameshan unterstreicht: "Um die ambitionierten Klimaziele der EU erreichen zu können – also eine Einsparung von Treibhausgasen von 55 Prozent bis 2030 –, ist es nötig, den CO₂-Ausstoß aktiv zu senken. Mit der Verwertung von CO₂ aus Abgasströmen kann ein signifikanter Beitrag geleistet werden, direkt dort anzusetzen, wo das CO₂ ansonsten in die Atmosphäre entweichen würde."

Die Schülerinnen und Schüler der HTL Kramsach in Tirol sind mit vollem Einsatz dabei © MUL

Großes Interesse der Industrie

Auf Basis der Modellprozesse, die gemeinsam mit den Schülern an der HTL Kramsach, Zweig Glas und Chemie, erarbeitet werden, sollen in Zukunft weitere Pilotanlagen in der heimischen Industrie realisiert werden. "Das Interesse aus der Industrie ist enorm. Hier gibt es bereits großes Umdenken, nur die Lösungen fehlen noch. Die vorherrschende Meinung ist meist: Das funktioniert nicht oder ist nicht rentabel. Hier möchten wir einen großen Beitrag zur Aufklärung leisten. Das macht unser Projekt so wichtig", so Projektleiter Christoph Rameshan.

Ein zweites wichtiges Ziel des Projekts ist es, ein öffentliches Bewusstsein für die CO₂-Problematik zu schaffen: Dazu arbeitet die HTL Bau und Design in Innsbruck als weiterer Projektpartner an der Entwicklung von informativen Grafiken sowie der Visualisierung von Forschungsergebnissen. Außerdem läuft derzeit ein Workshop an der Montanuniversität für interessierte Schüler aus ganz Österreich, in dem konkrete Problemstellungen ausgearbeitet werden.