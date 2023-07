Der Aufruf klingt komisch, mitten im Sommer: "Jetzt, wo es draußen heiß ist, fehlt es in unserem Haus Franziskus, einer Notschlafstelle für Einzelpersonen und Familien, an einer ganz bestimmten Sache – neuen Socken!", heißt es in einem Aufruf.

"Viele Männer, die bei uns nächtigen, haben keine Socken. Solche würden sie aber brauchen, wenn sie Schuhe tragen. Für Frauen haben wir genug, aber, was uns fehlt, sind neue Männersocken, in allen Größen", erzählt sie. Socken, Einzelpaare oder auch mehr können täglich in der Notschlafstelle in der Karrergasse 10 im Leobener Ortsteil Lerchenfeld abgegeben werden.

Abgabe immer am Abend

Da immer nur von 19.15 Uhr bis 8 Uhr früh geöffnet ist, wurden die Abgabezeiten von 18.30 bis 22 Uhr festgelegt. "Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn uns Socken vorbeigebracht werden. Andere Kleidungsstücke für Frauen und Männer haben wir derzeit ausreichend", betont Riedler.