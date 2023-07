Die Kirche in Leoben-Waasen wird im Leben von Elisabeth Valenta und Philipp Schweinzer immer eine wichtige Rolle spielen, fand dort doch ihre kirchliche Trauung statt. Die Elementarpädagogin, die aus Leoben stammt, und der Grazer A1-Shopmanager hatten sich über ein Internet-Datingportal vor knapp sechs Jahren kennen- und lieben gelernt. Das erste persönliche Treffen gab es in einer Therme - und in eine solche im ungarischen Heviz führt auch die Hochzeitsreise.

Die Hochzeitsmesse selbst, die von Pfarrer Franz Sammt zelebriert wurde, erfuhr eine besondere musikalische Gestaltung: Die Familienmusik Valenta - mit Papa, Mama, Schwester sowie Ingrid Feyrer, Christine Schmid und Vinzenz Karrer - sorgten für Gänsehaut. Doch den besonderen Moment hatte Braut Elisabeth auf ihrer Seite, als sie selbst zur Gitarre griff und "Weist a Herz host, wia a Bergwerk" für ihren Philipp sang. Kaum ein Auge blieb dabei trocken.

Die Braut griff bei ihrer Hochzeit selbst zur Gitarre und sang für ihren Mann © Privat

Musikalische Überraschung vor der Kirche

Mit musikalischen Überraschungen ging es auch vor der Kirche weiter, wo das Brautpaar vom Polizeimusikverein Leoben mit Marschklängen empfangen und in weiterer Folge auch gleich zum Mitmusizieren "eingeladen" wurde. Die Braut ging zu "ihrem" Schlagzeug und der Bräutigam bekam den Tambourstab in die Hand gedrückt. Gefeiert wurde ausgiebig auf Burg Ober-Kapfenberg, wo die Hochzeitsgäste auch die Greifvogelschau live zu sehen bekamen.

Der Polizeimusikverein Leoben spielte nach der Hochzeit vor der Waasen-Kirche auf © Privat

Neben dem Hausbau in Mantscha in der Gemeinde Hitzendorf bei Graz liebt es das Brautpaar auch zu reisen und Ausflüge zu machen.

Hier sehen Sie weitere Hochzeiten in der Region Leoben