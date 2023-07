Bücherwürmer aufgepasst: In der Leobener Bücherszene tut sich während der heißen Sommermonate gerade so einiges. Die Buchhandlung Morawa ist bereits aus dem Leobener Einkaufzentrum LCS ausgezogen und seit Kurzem mitten in der Leobener Innenstadt zu finden. Genauer gesagt am Hauptplatz 14, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Hautwerk-Lounge - diese mussten die beiden Chefleute Pierre Bacher und Marion Halbauer, wie bereits berichtet, aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen Anfang Juni nach zwei Jahren im Geschäft schließen.