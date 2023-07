Ries Bouwman ist ein Optimist. Für den Leobener ist das Glas immer halb voll. Jammern ist nicht seine Sache. Und dennoch kommt er als Start-up-Unternehmer nicht umhin, das Thema Corona und Teuerung zu streifen. So konnten sein Team und er jetzt erst, mit deutlichem zeitlichen Verzug, mit dem Multifunktionsgerät "Guardmine" in den Verkauf gehen.

"Guardmine" ist ein mobiler Safe, in dem Wertgegenstände wie Handys, Brieftaschen oder Schmuck unterwegs deponiert werden können und der im Falle eines Diebstahls Alarm schlägt. Das Gerät ist außerdem Powerbank, an der Smartphones oder Tablets aufgeladen werden können. Darüber hinaus gibt es einen Lautsprecher, um Musik zu streamen – und einige Funktionen mehr.

Das Gerät hat etwa die Größe eines Buchs © Guardmine

"Komplexe Bereiche spielen zusammen"

Anfang 2020 setzten Bouwman die ersten Schritte in der Entwicklung des Geräts in neuem Design – die erste Vision mit Entwürfen reicht noch ein bisschen länger zurück. "Eine der großen Herausforderungen war, dass drei komplexe Bereiche perfekt zusammenspielen müssen", so Bouwman.

So habe man mehrere Anläufe gebraucht, die Hardware im Spritzguss ideal hinzubekommen. Fünf Leute sind bei dem Start-up-Projekt aktiv beteiligt: "Es ist wirklich Königsklasse, alle drei Komponenten des Geräts in Einklang zu bringen."

"Vertrauen von Investoren und Lieferanten"

Ohne das große Vertrauen von Investoren wie Lieferanten von Bauteilen hätte man es wohl nicht über die unternehmerisch extrem schwierigen Zeiten der Coronakrise geschafft: "Derzeit wäre es praktisch nicht möglich, Investoren zu finden. Das Geld sitzt nicht mehr locker", so Bouwman.

Der "Guardmine" ist derzeit über die Homepage der Entwickler und über Amazon erhältlich © Andreas Schöberl-Negishi

Insgesamt besteht der "Guardmine" aus 400 Bauteilen, davon sind 140 unterschiedlich konstruiert: "Wenn nur eines dieser essenziellen Elemente fehlt, kann man das Gerät nicht bauen." Und genau die Verfügbarkeit von Bauteilen sei fast zwei Jahre lang ein massives Problem gewesen. "Plötzlich haben Teile, die vorher acht Dollar pro Stück gekostet haben, 1000 Dollar gekostet – pro Stück. Und auch Lieferzeiten von 50 Wochen waren keine Seltenheit."

Die Folge: Das Gerät kostet nun im Verkauf mit 300 Euro deutlich mehr als ursprünglich angepeilt. Jetzt sei es der Plan, die ersten 500 Stück an die Kunden zu bringen: Erhältlich ist der "Guardmine" über die Homepage der Entwickler und über Amazon.