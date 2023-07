Billa entfernte Ende Mai dieses Jahres die Bankomaten bei seinen Filialen in Donawitz und Leitendorf im Eingangsbereich. Das sorgte in Leoben bei der Bevölkerung für gehörigen Unmut. Daraufhin blendete sich die Stadtpolitik ein und versprach, sich für ein Wiedereinrichten von Bankomaten an den beiden Standorten starkzumachen – zuerst waren es Gemeinderat Walter Reiter (Bürgerliste) und FP-Stadtparteiobmann Florian Wernbacher, die vor einer Ausdünnung der Infrastruktur warnten. Letztlich kündigte auch SP-Bürgermeister Kurt Wallner an, sich in die Angelegenheit einzublenden.