Bei den Verantwortlichen der Leader-Region Steirische Eisenstraße gibt es dieser Tage zwei Gründe zum Jubeln. Zum einen fließen in den kommenden viereinhalb Jahren bis Ende 2027 2,9 Millionen Euro an Fördergeldern für Leader-Projekte in die Region. Zum anderen wurde die Entwicklungsstrategie der Steirischen Eisenstraße vom Ministerium mit 97 von 100 Punkten bewertet. "Damit wurden wir unter den 83 Regionen als beste eingestuft, was uns natürlich unglaublich freut", erzählt Gerfried Tiffner, der gemeinsam mit Kornelia Lemmer Leader-Koordinator der Region ist.