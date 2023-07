Beim Laufen kommen ihm die besten Ideen und seine Kreativität werde angeregt, erklärt der pensionierte Arzt Christian Adam aus Trofaiach. Dreimal in der Woche werde auf einer Strecke von jeweils sieben Kilometern das Gehirn auf Touren gebracht. "Laufen selbst ist ja furchtbar fad und so muss ich mich immer gedanklich beschäftigen", erzählt der 73-Jährige, der im Laufe der Jahre schon 36.000 Kilometer heruntergespult hat - wortwörtliches Hirnjogging sozusagen, das ihn auch schon in die Show zu Barbara Karlich zum Thema "Gehirntraining" brachte.