Nicht nur auf Social Media, sondern auch im kleinstädtischen Flurfunk von Leoben dreht sich derzeit ein Gerücht in der Endlosschleife: Das bald leer stehende Kika-Gebäude in Lerchenfeld in unmittelbarer Nähe der Baumax-Halle werde für eine Erweiterung des Asylquartiers konkret in Betracht gezogen. Das Kika-Gebäude gehöre bereits jetzt demselben Eigentümer, der die Baumax-Halle an die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) verpachte.