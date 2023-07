"Faszination Technik" stellte Rektor Wilfried Eichlseder in den Fokus einer akademischen Feier an der Montanuniversität Leoben. Dabei sprach er unter anderem die aktuellen Herausforderungen für die kommenden Generationen an: den schonenden Einsatz von Ressourcen, den Umgang mit Recycling und die Verminderung der CO 2 -Emissionen. "Es muss uns bewusst sein, dass die Technik hier nicht das Problem, sondern die Lösung ist", betonte Eichlseder und gratuliert den Absolventinnen und Absolventen zu ihrer Entscheidung, ein technisches Studium gewählt zu haben.