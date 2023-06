Mit Livestream. Am Freitag macht FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit seiner "Festung Österreich"-Kampagne in Leoben Station für eine Kundgebung am Hauptplatz. Großes Thema: das Asylquartier Baumax-Halle.

Aus "Asylheim schließen" wurde noch im Vorfeld von Herbert Kickls Auftritt am Hauptplatz von Leoben am Freitagabend der Slogan "Völkerwanderung stoppen". Denn kurz nach der terminlichen Fixierung der Kundgebung im Zuge der "Festung Österreich"-Kampagne in der Montanstadt machte die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), die das Asylquartier in der ehemaligen Baumax-Halle betreibt, bekannt, dass diese geschlossen wird. Und zwar wegen Sanierungsarbeiten, wie die BBU erklärte.