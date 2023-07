Während die Raiffeisenbank ihre Zukunft im neuen Raiffeisenhaus am Leobener Hauptplatz bestreitet, geht zugleich eine Ära zu Ende. Nämlich jene der Filiale in Niklasdorf wo die Raiffeisenbank seit 1900 angesiedelt ist und wo nun die Jahreshauptversammlung der RB Leoben-Bruck stattfand. Die Niklasdorfer Kunden übersiedeln künftig nach Leoben, zuvor blickten die Geschäftsleiter Matthias Zitzenbacher und Martin Kipperer sowie Aufsichtsrat Erwin Fuchs im örtlichen Veranstaltungszentrum aber noch auf ein Jahr 2022 zurück, das geprägt war vom Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Teuerung. "Gleichzeitig war es uns aber immer wichtig, unserem Ursprungsauftrag treu zu bleiben und diesen modern zu übersetzen", sagte Zitzenbacher. Dazu zählen etwa die Unterstützung von 200 Vereinen mit einem sechsstelligen Budget oder der Schritt hin zur Digitalisierung.