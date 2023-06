"Ich bekomme einen Anruf von einer österreichischen Nummer. Wenn ich abhebe, sagt mir die Person am anderen Ende der Leitung, ich hätte sie gerade angerufen, was aber nie passiert ist. Solche Anrufe habe ich in den letzten Wochen drei bis viermal erhalten. Zuletzt hat die Person am anderen Ende gesagt, sie sei von der Kripo Burgenland und mir geraten zu überprüfen, ob meine Nummer vielleicht missbraucht wird", berichtet eine 63-jährige Leobenerin.